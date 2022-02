Covid : «le pire est derrière nous», selon Véran

"Le pire est derrière nous", pour cette 5ème vague de l'épidémie de Covid , a avancé mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran , estimant qu'on avait "dépassé le pic de contaminations" et qu'on arrivait au pic d'hospitalisations. "A l'échelle du pays, on a dépassé le pic de contaminations (...) On est en train d'arriver au pic d'hospitalisations", a déclaré le ministre sur BFMTV. "On a fait le plus dur dans cette vague".

Par ailleurs, le ministre a affirmé qu'un tiers des 32.700 patients actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid n'était pas là à cause du Covid mais pour un autre motif. Pour "un malade sur trois" comptabilisé dans les personnes hospitalisées, "son hospitalisation n'a rien à voir" avec le Covid, a-t-il déclaré. Selon Olivier Véran, "au moins un Français sur deux" a eu le Covid depuis le début de l'épidémie, qui a démarré il y a quasiment deux ans. Concernant les contaminations par le variant Omicron, moins dangereux que le variant précédent mais infiniment plus contagieux, le ministre a évoqué un chiffre de 15 millions de personnes touchées.

32.720 patients sont actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid (dont 3.230 admissions ces dernières 24 heures) contre 32.894 mardi et 30.624 il y a une semaine, selon les chiffres publiés mercredi soir par Santé publique France. Les services de soins critiques accueillaient 3.700 patients (dont 366 admissions) contre 3.751 mardi et 3.712 il y a une semaine. Le nombre de nouveaux cas s'établissait à 315.363. En moyenne sur sept jours, 306.076 cas ont été enregistrés contre 365.130 il y a une semaine.