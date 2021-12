Covid-19 : les 65 ans et plus pourront se faire vacciner sans rendez-vous, annonce Castex

Les Français âgés de 65 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel de vaccin contre le Covid sans rendez-vous, "quel que soit le centre" dans lequel ils se rendent, a annoncé lundi Jean Castex. Afin de tenter de freiner la circulation du virus, nous devons "conserver notre bouclier vaccinal et même l'amplifier et le renforcer", a préconisé le Premier ministre en égrenant une série de "mesures de vigilance" pour tenter d'endiguer la cinquième vague de Covid, lors d'une conférence de presse à Matignon.

>> Plus d'informations à suivre...