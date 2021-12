Covid-19 : le protocole sanitaire renforcé dans les écoles primaires

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi un renforcement du protocole sanitaire à l'école primaire parmi une batterie de mesures pour tenter d'endiguer la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, dont la propagation s'est fortement accélérée chez les moins de douze ans.

Masque dans les cours d'écoles, organisation des cantines...

Le protocole sanitaire sera rehaussé au niveau 3 pour les écoles primaires avec à la clef le port du masque dans les cours d'écoles, la limitation des sports de contact et une nouvelle organisation pour le temps de la cantine "en lien avec les élus locaux", a détaillé Jean Castex lors d'un point presse. "Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de trois cas positifs", a-t-il ajouté.

Le gouvernement envisage par ailleurs d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici à la fin de l'année". Pour les 360.000 enfants "à risque" de développer des formes graves du virus, la vaccination a déjà reçu le feu vert de la Haute autorité de santé (HAS) et "commencera dès le 15 décembre", a indiqué le Premier ministre.