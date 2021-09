Congrès LR pour 2022 : "Est-ce que la droite a un minimum instinct de survie ?"

INTERVIEW

Le 4 décembre, les militants Les Républicains (LR) choisiront celui ou celle qui les représentera à la présidentielle de 2022. Sur le plateau de CNews et Europe 1, Céline Pina, auteure et fondatrice de Viv(r)e la République, estime que Xavier Bertrand n'a pas totalement tort de refuser de participer à un "congrès d'affrontement", selon ses mots. "Il a annoncé que c'est auprès des Français qu'il ira chercher sa légitimité." Pour elle, ce congrès est même une bombe à retardement pour le parti. "La vraie question : est-ce que Les Républicains veulent survivre ? Quand vous voyez à quelle date on est, qu'ils sont sans candidat, que leur famille politique est désunie, on se demande 'mais est-ce que cette droite a un minimum d'instinct de survie ?", a-t-elle lancé.