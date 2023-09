Congrès des régions à Saint-Malo : les finances des collectivités sont-elles vraiment mal en point ?

Le budget, c'est également la crainte, chaque année, de milliers d'élus locaux qui doivent composer avec ce qu'ils ont. Un sujet qui a occupé les débats cette semaine au Congrès des régions qui s'est déroulée à Saint-Malo. Pourtant, quand on scrute les comptes des collectivités locales, ils sont plutôt dans le positif.

Une rallonge de 220 millions d'euros de la dotation globale

La capacité de financement frôle les 5 milliards d'euros, l'épargne est en hausse, une dette limitée : en juillet dernier, la Cour des comptes caractérisait la santé financière des collectivités locales de particulièrement "favorable". "La dette des collectivités locales, ça fait moins de 10 % de la dette publique", détaille François Hecquet ancien magistrat à la Cour des comptes.

Il pourrait y avoir des secousses, car l'inflation va perdurer, les recettes de TVA sont décevantes et les frais de notaire en net baisse avec un marché immobilier au ralenti pour écouter des milliards d'euros ou départements ont une grosse part de droit. "Dans les collectivités locales, notamment chez ceux qui ont la situation financière la plus tendue et structurellement la plus fragile, ce sont les départements", explique-t-il.

Voilà qui a motivé une rallonge de 220 millions d'euros de la dotation globale de financement, 48 heures seulement avant la présentation du projet de loi de finance 2024.