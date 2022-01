Comment le scénariste Thomas Nlend a infiltré les mouvements de Dieudonné et Alain Soral

Il est l'un des rares à avoir infiltré l'extrême droite. De 2011 à 2014, l'auteur et scénariste Thomas Nlend s'est introduit dans les mouvements de Dieudonné et d'Alain Soral. Dans son ouvrage Les Bouffons de la haine publié chez Grasset, il évoque son entrée dans leurs cercles. "L'idée pour eux était de se regrouper sur un antisémitisme de quartier, un antisémitisme islamique et essayer d'avoir des Noirs et des Arabes de banlieue", détaille l'auteur.

Originaire de Créteil, en banlieue parisienne, le scénariste a été "un petit voyou" concède-t-il au micro de Jean-Pierre Elkabbach. "Je faisais de la petite délinquance, mais pas de stupéfiants", jusqu'à ses 32 ans. Il rencontre ensuite un policier sous pseudo, Antoine, qui va le payer à l'information qu'il lui livre. "Ce monsieur Antoine avait des relations avec la section antiterroriste", précise Thomas Nlend. Et à l'époque, "il y avait un nombre conséquent de gens qui fréquentaient la galaxie Soral, Soral et Dieudonné qui partaient en Syrie".

>> Plus d'informations à venir...