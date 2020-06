Comment demander les résultats des municipales sur les assistants vocaux avec Europe 1 ?

Premier média à proposer les résultats d'une élection sur une application vocale à l'occasion du premier tour des municipales le 15 mars, Europe 1 renouvelle son dispositif pour le second tour, dimanche 28 juin. A partir de 20 heures, les utilisateurs d'assistants vocaux pourront demander tous les résultats en temps réel et ainsi connaître tous les maires élus au second tour. D'ici là, vous pouvez dès maintenant demander la liste des maires élus au premier tour et connaître les candidats pour le second.

L'application est disponible sur les assistants vocaux de Google et Amazon, Assistant Google et Alexa - présents sur smartphone ou sur enceinte connectée.

Comment demander les résultats ?

Je parle à mon enceinte ou à mon téléphone Androïd pour lancer l'application, avec la phrase suivante :

> Sur Amazon : ”Alexa démarre résultats des municipales”

> Sur Google : ”OK Google, parler avec résultats des municipales”

L’application va ensuite vous demander de choisir votre ville et vous fournira en retour l’information demandée.

Accéder aux programmes d'Europe 1 Europe 1 est présent depuis plusieurs mois sur les assistants vocaux et vous propose d'accéder à ses programmes par la voix. Voici quelques exemples de requêtes avec Europe 1 : > Alexa, démarre Europe 1 ! > Ok Google, réveille moi à 7h du matin avec Europe 1 > Alexa, demande à Europe 1 de me recommander un podcast > Alexa, démarre Hondelatte Raconte > Ok Google, parler à Europe 1 contact > Dis Siri, je veux écouter Europe 1 Si vous avez une enceinte connectée avec écran, l’application vous propose des visuels contextualisés.

Dès dimanche soir, à partir de 20 heures, vous pourrez connaître les résultats du second tour. L'application vous dira quelle est la liste gagnante dans la ville demandée. Courant juillet, après les élections dans les conseils municipaux, vous pourrez retrouver dans l'appli la liste officielle des maires de France.

