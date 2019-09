"Combattant", "visionnaire", "épris de la République" : les hommages se multiplient après la mort de Jacques Chirac

RÉACTION

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans. Depuis, des dizaines d'hommages, en France, dans le monde, de personnes qu'il a côtoyées, d'amis et d'ennemis politiques, se multiplient.

L'"émotion" d'Édouard Balladur

L'ancien Premier ministre Édouard Balladur, a ainsi appris "avec émotion" le décès de Jacques Chirac "après tant d'années de souffrance", a annoncé jeudi son entourage. L'ancien Premier ministre (1993-1995), gaulliste comme Jacques Chirac, avait été son rival malheureux à la présidentielle de 1995, après avoir été longtemps proche de lui au sein du RPR.

"La famille gaulliste perd un de ses plus grands inspirateurs. Ma peine immense est à la hauteur du respect, de l'admiration et de l'affection que je lui portais", a écrit Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et chiraquien historique, sur Twitter.

Comme lui, nombreux ont été les jeunes loups en politique que Jacques Chirac a pris sous son aile au fil des années. Renaud Muselier (LR) en fait aussi partie. Au micro d'Europe 1, il a salué un "grand visionnaire", un homme "exceptionnel" et "attachant".

François Hollande salue "un combattant"

Les réactions sont aussi nombreuses hors de sa famille politique. L'ex-président socialiste François Hollande a salué en Jacques Chirac "un combattant" qui "avait su établir un lien personnel avec les Français". Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ex-ministre socialiste des affaires étrangères, a quant à lui évoqué un ancien président qui n'a "cessé d'être épris de la République et de la servir". Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, un siège qu'avait occupé Jacques Chirac entre 1977 et 1995, s'est dite "profondément émue et attristée".