Colère des agriculteurs : comment Gabriel Attal a mis en place son opération séduction

La colère des agriculteurs se poursuit ce samedi matin, même si le barrage emblématique de l'A64 à Carbonne doit être levé d'ici midi. Certains manifestants appellent à continuer la mobilisation, car ils ne sont pas assez satisfaits des annonces de Gabriel Attal en Haute-Garonne, vendredi. Pour tenter de calmer la grogne, le Premier ministre a présenté dix mesures de simplification immédiates, comme la réduction des normes sur les haies agricoles, la fin de l'obligation de débroussaillement ou encore la limitation à un seul contrôle administratif par an.

"Il n'y a qu'une seule vision de l'agriculture"

Avec ces annonces, Gabriel Attal veut du concret pour amorcer un "véritable sursaut agricole". "Cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout, au-dessus de tout le reste", a assuré le Premier ministre lors de ses annonces. "Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec mes deux ministres, Marc Fesneau et Christophe Béchu. Leur présence à tous les deux est aussi importante parce qu'elle permet de rappeler une chose, c'est que le gouvernement parle d'une seule voix. Il n'y a qu'une seule vision de l'agriculture."

Gabriel Attal continue son opération séduction devant les éleveurs en attaquant les écologistes et leurs normes environnementales, ou l'Union européenne et ses traités de libre échange comme le Mercosur. Une stratégie à demi payante : le blocage de Carbonne sera levé dès ce samedi, mais la FNSEA et les Jeunes agriculteurs annoncent continuer leur blocage.