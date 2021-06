Clémentine Autain : "Valérie Pécresse marche dans les pas de l'extrême droite"

INTERVIEW

La bataille politique fait rage. À trois jours du scrutin du premier tour des élections régionales, la candidate LFI Clémentine Autain, n'a pas retenu ses mots à l'encontre de Valérie Pécresse, l'actuelle présidente de l'Ile-de-France. "Valérie Pécresse, par des mesures qu'elle a prises, des propos qu'elle a tenus, marche dans les pas de l'extrême droite. Je le dis très tranquillement", a-t-elle affirmé au micro d'Europe Soir. "Elle reprend des idées, et valide des présupposés, de l'extrême droite."

"Elle est un peu plus chaque jour une passerelle vers l'extrême droite"

"Sur le fond, je ne comprends pas ce qu'elle raconte, elle a le mot république à la bouche du matin au soir mais est un peu plus chaque jour une passerelle vers l'extrême droite", renchérit la députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Une affirmation que Clémentine Autain étaye notamment par le "bon mot de Jordan Bardella", tête de liste RN, qui a récemment reproché à Valérie Pécresse de "lui piquer ses fiches", ou encore par le choix de Valérie Pécresse d'accorder une interview, "sûrement la dernière de ses grandes interviews", à l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles.

Invitée ce matin dans la matinale d'Europe 1, Valérie Pécresse avait de son côté appelé la gauche à faire cloison avec "l'ultragauche de Jean-Luc Mélenchon", une tactique politique évidente selon Clémentine Autain. "Je comprends bien le problème de Valérie Pécresse, l'union de ces trois listes [LFI, EELV et PS, ndlr] de gauche est la condition de l'emporter face à elle." Promettant une union avec Julien Bayou et Audrey Pulvar en cas de victoire au premier tour, Clémentine Autain sort sa calculette et veut "donner un espoir aux électeurs de gauche : "À nous trois, nous sommes à plus de 30% [d'intentions de vote dans les sondages], Valérie Pécresse est autour de 30%. Nous sommes donc les seuls à pouvoir lui disputer la région."

