VIDÉO - Paris : Cédric Villani sèche sur la question du logement

Alors que la flambée des prix au mètre carré dans la capitale est au cœur de la pré-campagne pour les municipales, Cédric Villani semble sécher sur le logement. Interrogé par un journaliste de Brut sur ses propositions afin que les classes moyennes puissent continuer de vivre à Paris, Cédric Villani s'est retrouvé en grande difficulté.

Face à la caméra, il se retourne vers ses collaborateurs, marque un blanc… et botte en touche : "Peu de sujets aussi difficiles, et justement quand les experts vous parlent de logement, c'est extraordinaire, la complexité des solutions... Beaucoup de solutions déjà mises sur la table et.... beaucoup à venir : je me permets de faire un petit teasing."

Vous attendiez le programme logement de #Villani ?

Le voici.

Quand on dénonce avec arrogance le bilan de la majorité actuelle, mieux vaut avoir quelques billes... ⬇️ pic.twitter.com/ac8Ov0GqNN — Ian Brossat (@IanBrossat) September 6, 2019

La vidéo passe mal. Les élus de l'actuel Conseil de Paris se sont faits un plaisir de la relayer sur les réseaux sociaux, en s'en moquant ouvertement. De son côté, l'entourage de Cédric Villani assure qu'un programme complet sera présenté dans les semaines qui viennent.