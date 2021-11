Cannes : un policier blessé à l'arme blanche, la piste terroriste "envisagée"

Un policier au volant d'un véhicule a été blessé lundi matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déclare que l'agresseur "a été neutralisé" par les collègues du policier. Le ministre annonce se rendre sur place et apporte "tout son soutien à la police nationale et à la ville de Cannes". "La piste terroriste est envisagée", a affirmé Gérald Darmanin sur Twitter.

Un coup de couteau "au niveau du thorax"

L'agresseur a indiqué agir "au nom du prophète" et a été grièvement atteint par des tirs de riposte, selon des sources policières. "Victime d'un coup de couteau, le policier n'a heureusement pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles", a précisé sur Twitter le ministre de l'Intérieur.

Vers 6h30 devant le commissariat de Cannes, l'homme a ouvert précipitamment la porte d'un véhicule de police stationné et donné un coup de couteau "au niveau du thorax" à un premier policier, avant de faire le tour du véhicule pour attaquer "le chef de bord", a précisé cette source. Un autre policier l'a alors gravement blessé de deux tirs de riposte et son pronostic vital est engagé, a-t-elle précisé. Deux autres policiers ont été légèrement touchés par des éclats de tirs du collègue, selon ces sources policières.

Un ressortissant algérien inconnu des services de police

Selon une de ces sources, l'agresseur est un ressortissant algérien de 37 ans inconnu des services de police et de renseignement. La police judiciaire de Nice a été saisie. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la France a été frappée par 17 attaques islamistes.

"Tous mes vœux de prompt rétablissement à la policière et aux policiers blessés au commissariat de Cannes lors d'une attaque terroriste", a réagi sur Twitter Eric Ciotti, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle et député des Alpes-Maritimes. "Solidarité et soutien à l'ensemble des policiers du commissariat de Cannes, et particulièrement à la victime de cette attaque. Notre soutien aux forces de l'ordre ne doit jamais faiblir, ils risquent chaque jour leur vie pour protéger la notre !", a indiqué pour sa part le président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier. Les maires de Cannes et Nice, David Lisnard et Christian Estrosi ont fait part de leur "soutien" aux forces de l'ordre.