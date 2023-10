Budget 2024 : «Le système étatiste est à bout de souffle», estime David Lisnard

Prix du carburant élevés, augmentation des prix de l'alimentation, assurances en hausse... L'inflation continue de ronger le pouvoir d'achat des Français. Pourtant, à l'heure de l'étude du budget 2024, le gouvernement change de stratégie et souhaite mieux cibler ses aides, confirmant la fin du "quoi qu’il en coûte". Désormais, l'heure est aux économies et au rééquilibrage des systèmes, notamment celui des retraites. L'exécutif pourrait ainsi piocher dans les caisses de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, afin de participer à "l'effort", expliquait ce mardi sur Europe 1-CNews, le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Invité ce mercredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le maire LR de Cannes s'est montré très critique de cette initiative. "On peut dire que c'est un" hold-up, comme le dénoncent certains syndicats, assure le président de l'Association maire de France.

"Plus l'État prélève, plus il entrave, moins il est efficace"

"Mais c'est symptomatique de ce système que je dénonce depuis des années, qui est un système étatiste qui est à bout de souffle. Nous avons un État qui n'a jamais autant prélevé. On a le record du prélèvement obligatoire, avec près de l'équivalent de 46% de la richesse produite. On a aussi le record de la dépense publique. Et parallèlement, on a de moins en moins de services publics opérationnels", estime-t-il au micro de Sonia Mabrouk. Une situation due simplement car "entre les deux, il y a ce système complètement fou qui fait que, les techno-conformistes qui nous dirigent depuis 40 ans, lors de chaque crise, répondent par plus d'État." Une erreur pour David Lisnard, qui met en danger le rôle même de l'État.

"Moi, je suis attaché à un État fort. Mais vous remarquerez que plus l'État prélève, plus il entrave, moins il est efficace sur ses fonctions de bases, c'est-à-dire la protection, la justice. (...) Jamais on ne va dans la matrice, le cœur de la question : 'Pourquoi on n'arrive pas en France à être plus efficace sur la dépense publique ?'"

Retour à l'équilibre

"Cette question est pour moi, essentielle et guide mon engagement", poursuit David Lisnard, appelant désormais à un retour de l'équilibre de l'État en laissant plus de liberté et en se recentrant sur les fonctions principales de l'État en réduisant la quantité d'administratif dans les services publics.

"Vous savez, en économie, on dit souvent : 'Trop d'impôt tue l'impôt. Dans l'administration, trop d'administration tue le service public", conclut-il.