Brigitte Macron sur le week-end au ski du président : "C'était moi qui lui avait préparé une escapade"

REPORTAGE

C'était la première apparition publique de Brigitte Macron depuis les violences du week-end : mercredi soir, au stade Auguste-Delaune de Reims, la première dame est venue donner le coup d'envoi d'un match caritatif entre équipe mixtes, elle qui s'est engagée pour la lutte contre les violences faites aux femmes.

"Pas de réconciliation possible". Elle est d'abord revenue sur le séjour présidentiel au ski, le week-end dernier, interrompu précipitamment en raison des violences survenues lors de l'acte 18 des "gilets jaunes". "Dès qu'il a pris conscience de ce qui se passait, il est parti. C'était évident", a-t-elle assuré à propos de son époux Emmanuel. "C'était moi qui lui avait préparé une escapade."

" On n'a modifié aucun rendez-vous, mais personne n'oublie ce qui s'est passé, on a tous ça dans la tête "

Brigitte Macron a ensuite évoqué le climat social actuel et l'attitude du couple présidentiel : "On continue, on ne change rien, la vie continue, on n'a modifié aucun rendez-vous, mais personne n'oublie ce qui s'est passé, on a tous ça dans la tête", a expliqué celle qui évite habituellement d'aller sur le terrain de la politique. "Ça ne peut pas continuer, c'est certain. On veut arrêter cette violence parce qu'il n'y a pas de vie ou de réconciliation possible avec cette violence."

Elle n'a pas donné le coup d'envoi. Dès son entrée sur le terrain, les choses se sont compliquées pour elle : quand son visage est apparu sur les écrans géants, une partie du public s'est déchaînée et l'a copieusement sifflée.

Quelques sifflets sont descendus des tribunes de Delaune quand Brigitte Macron est apparue. 1ere sortie après l'escapade du week-end. @Europe1#Europe1pic.twitter.com/K6enKbB47L — Julien Froment (@JulienFroment) 20 mars 2019

Les organisateurs ont alors renoncé à lui faire donner le coup d'envoi fictif pour éviter de nouveaux sifflets. C'est donc depuis le banc de touche que Brigitte Macron a assisté à la première mi-temps, avant de s'éclipser discrètement dans les loges du stade et de quitter l'enceinte juste après le coup de sifflet final.