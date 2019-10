Brexit : "Le prix ne peut pas être la moindre remise en cause du marché unique européen", prévient Bruno Le Maire

INTERVIEW

Et si, finalement, un accord était trouvé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni au sujet du Brexit ? Après de longs mois de blocage, cette perspective a repris corps mardi, à deux jours d’un sommet décisif sur la question. Notamment parce que le Premier ministre Boris Johnson a accepté de lâcher du lest sur la question irlandaise. Bruno Le Maire s'est félicité mercredi sur Europe 1 de cette "lueur d’espoir". Mais le ministre de l'Economie a aussi prévenu : "Le prix d'un accord ne peut pas être la moindre remise en cause du marché unique européen", a-t-il asséné.

>> Plus d'infos à suivre...