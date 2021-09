Bernard-Henri Lévy sur le retrait d'Afghanistan : "L'esprit de Munich a soufflé à Washington"

Il dénonce "la lâcheté" des Occidentaux. Invité dimanche du Grand rendez-vous Europe1/Les Echos/CNews , Bernard-Henri Lévy est revenu sur la déroute en Afghanistan, marquée par le retrait des troupes américaines et la prise de pouvoir par les talibans. Et dénonce notamment la décision américaine.

Interrogé sur la débâcle sur place, Bernard-Henri Lévy estime qu'elle signe "notre lâcheté, pas notre impuissance". Car selon lui, "on avait fait reculer le terrorisme djihadiste". Et de marteler : "On n'avait pas perdu en Afghanistan".

"BHL" déplore donc "notre défaitisme, notre absence de croyance en nous-même", qui ont mené à cette situation, et fustige "une sorte de 'munichisme' américain. "L'esprit de Munich a soufflé à Washington, chez Donald Trump et Joe Biden", insiste-t-il.

>> Plus d'informations à suivre