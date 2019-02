Benoît Hamon : "La réponse aujourd'hui à l'antisémitisme, c'est de le prendre dans sa totalité"

INTERVIEW

Face à la brusque recrudescence des actes antisémites, de nombreux responsables politiques ciblent la montée ces dernières années de l'islam radical. Ancien élu de Trappes, Benoît Hamon estime cependant que le problème est bien plus large . "Se dire : 'on a une montée des acte antisémitismes, cherchons un bouc émissaire ou un seul responsable, et ce responsable serait seulement dans les quartiers', c'est grave. C'est la non réponse au problème. La réponse aujourd'hui à l'antisémitisme, c'est de le prendre dans sa totalité", a-t-il déclaré jeudi, au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1.