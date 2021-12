Démographie : pourquoi la baisse (mondiale) de la natalité pose problème

EDITO

C'est un phénomène qui concerne potentiellement toute la planète. Plusieurs pays expriment ouvertement leur préoccupation de voir baisser leur natalité. Citons l'Allemagne, la Chine, la Serbie. En France, Valérie Pécresse promet 900 euros d'aide de l'état dès le premier enfant. Quel est le problème démographique de tous ces pays? Le problème, c'est tout simplement le vieillissement de la population, alors que ces pays ne veulent plus faire appel à l'immigration. Le taux de fécondité en France est tombé à 1,87 enfant par femme. Ça veut dire que la population n'augmente plus. Même en Chine, ce taux de fécondité est tombé à 1,3 enfant par femme, en raison de la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place en 1979. La population chinoise, qui est de l'ordre de 1,4 milliard , va baisser à partir de 2027.

Quelles questions pose le vieillissement des populations?

C'est la même chose dans beaucoup de pays y compris en Europe du Sud ou en Russie. Cette situation pose plusieurs questions. Déjà la question du remboursement de la dette publique très importante contractée pendant la crise : plus il y a de naissances, plus il y aura de actifs qui vont travailler, payer des impôts et rembourser la dette.

La deuxième question est celle des retraites, avec dans tous ces pays cités, y compris la Chine, une déformation de la population au détriment des actifs et en faveur de ceux qui touchent une pension.

La question de la croissance se pose également. Pour générer de la croissance, il faut bien des gens qui travaillent. La croissance c'est la somme du progrès technique et de la démographie.

Et puis la question la puissance. Si on n'a pas de croissance et si on n'arrive pas à rembourser ses dettes, on ne peut pas être très puissant sur la scène internationale. C'est par exemple tout l'enjeu pour la Chine.

Il faut plus de natalité partout dans le monde

Bien qu'on entend partout que la planète est surpeuplée, il faudrait plus d'enfants. D'ailleurs, au niveau économique comme au niveau écologique, on pourrait dire qu'il n'y a pas assez de gens. Le vrai problème démographique aujourd'hui au niveau mondial, c'est le vieillissement de la population. Donc c'est en effet ce taux de fécondité qui baisse absolument partout. Il baisse dans les pays riches comme dans les pays émergents et dans les pays pauvres. On voit que la population mondiale va se stabiliser vers les 10 milliards d'habitants et elle ne va plus progresser par la suite. C'est ce qu'on appelle la transition démographique.

Quand la croissance économique augmente, il y a une diminution du taux de fécondité. En réalité, c'est la croissance de l'économie qui fait la décroissance de la population. Les écologistes nous disent exactement l'inverse parce qu'ils sont malthusiens. Le réchauffement climatique, c'est un problème sérieux, c'est un problème scientifique. Et donc, il faut bien des scientifiques pour le résoudre. Il faut beaucoup d'intelligence pour inscrire la Chine ou les Etats-Unis sur une trajectoire baissière en matière d'émissions carbone. Il faut des ingénieurs dans le nucléaire, des spécialistes de la fusion atomique. Il faut des jeunes et il faut les former. Sans oublier que le risque écologique est renforcé par le déclin démographique.