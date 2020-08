"Ayatollahs de l'écologie" : Matthieu Orphelin déplore le "manque de respect" d'Éric Dupond-Moretti

INTERVIEW

Dans son prochain livre, à paraître mardi, Willy Shraen, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, étrille "les terroristes de la cause animale" et les 129 parlementaires qui ont signé le Référendum initiative partagée (RIP) pour les animaux. Surtout, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a signé la préface de ce livre, dans laquelle il se revendique chasseur "passionné", et fustige les "ayatollahs de l'écologie" qui selon lui "[se] serviront [de ce livre] pour allumer le barbecue où ils cuiront leurs steaks de soja".

"Les formules qu’il utilise montre peut-être sa méconnaissance des dossiers écologiques", a réagit au micro d'Europe 1 Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, ancien membre de la majorité et co-président du groupe écologie, démocratie, solidarité à l’Assemblée nationale. "Plus profondément, cela montre un manque de respecte sur ce que sont les combats écologiques, notamment pour le bien être animal", déplore-t-il.

Le garde des Sceaux s’est défendu dans un tweet dimanche : "On peut être contre l'interdiction d'une certaine chasse et défenseur du climat et de la nature, comme je le suis et l'ai toujours été", assure-t-il. "Il a maintenu sa préface [écrite avant sa nomination comme ministre, ndlr], c’est maladroit", répond Matthieu Orphelin. "On ne peut pas dire que l’on cherche a rassembler et utiliser des mots comme 'ayatollah écologiste', ça n’a ni queue ni tête."