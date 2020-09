Attentats de 2015 : "Nous sommes vigilants pour éviter que ces horreurs ne se reproduisent"

INTERVIEW

C'est un événement qui remet le terrorisme sur le devant de la scène médiatique. Ce mercredi, s'est ouvert à Paris, et pour au moins deux mois, le procès historique des attentats de janvier 2015 qui ont fait 17 morts. Les 7, 8 et 9 janvier 2015, de Charlie Hebdo à l’Hypercasher, de Montrouge à Dammartin, une série d’attaques terroristes a bouleversé le pays, plongé dans l’horreur, avant un sursaut citoyen et une mobilisation massive le 11 janvier 2015, jamais vue depuis la Libération. Cinq ans après ces drames, Laurent Nuñez l'assure : "Nous sommes vigilants pour éviter que ces horreurs ne se reproduisent"

"Toute l'action menée depuis 2015 et le renforcement de la lutte [contre le terrorisme] depuis 2017 vise à ce que l'ensemble des services travaillent ensemble", ajoute le nouveau coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT).

