Attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses : pour Éric Ciotti, «c'est un degré supplémentaire dans l'horreur»

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h30 du matin, le domicile de Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, a été attaqué par des émeutiers, qui "ont lancé une voiture-bélier" sur l'habitation, "avant d'y mettre le feu", indique l'élu dans un communiqué publié sur Twitter. Si l'édile, également porte-parole des Républicains, se trouvait à ce moment-là à l'Hôtel de ville, sa famille était présente au domicile. Son épouse et l'un de ses deux enfants ont d'ailleurs été blessés en tentant d'"échapper aux assaillants". Une nouvelle scène de violences qui intervient cinq jours après le décès de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier à Nanterre et qui a provoqué des nuits d'émeutes dans tout le pays.

"Il doit y avoir des réponses en cour d'assise"

Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, Éric Ciotti, le président du groupe Les Républicains, a apporté son soutien à Vincent Jeanbrun et sa famille, qualifiant les faits de "degré supplémentaire dans l'horreur". Proche du maire de L'Haÿ-les-Roses qui est également porte-parole des Républicains, Éric Ciotti a pu échanger avec lui ce dimanche matin. "J'ai senti dans la réponse de Vincent beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude pour ses enfants qui sont bien sûr en état de choc. Son épouse a été blessée, elle va être opérée. Je pense à lui a en cet instant, je veux lui dire tout mon soutien. Il est extraordinairement courageux", insiste le président des Républicains, qui était présent à L'Haÿ-les-Roses jeudi dernier, après l'incendie d'une annexe de la mairie.

Une violence contre les élus qui s'est accentuée ces derniers mois. Éric Ciotti a lui-même reçu des menaces. "Les élus sont très courageux, ils tiennent le coup. Mais on a vu que les mairies devenaient les cibles parce que les élus sont les symboles de la République, de la démocratie et de l'autorité de la République", avance le président des Républicains. "Aujourd'hui, il doit y avoir des réponses en cour d'assise. Ceux qui ont brulé sont des incendiaires, la réponse dans le Code pénal ne peut pas être atténuée. Ceux qui ont attaqué le domicile de Vincent Jeanbrun devront être recherchés, interpellés et traduits en cour d'assise", ajoute-t-il. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour tentative d'assassinat.

"Ce qui se passe depuis quelques jours dans le pays est insupportable"

Alors que de nombreuses villes ont été touchées par une cinquième nuit d'émeutes consécutives, Éric Ciotti considère que "ce qui se passe depuis quelques jours dans le pays est insupportable". Le président des Républicains a également appelé "au calme, au retour à la paix civile. On est aujourd'hui dans une forme de guérilla urbaine dans certains quartiers, que les habitants ont subi avec beaucoup d'inquiétude".

Dans la nuit de samedi à dimanche, 719 personnes ont été interpellées et Gérald Darmanin a considéré que la situation était "plus calme". Pour Éric Ciotti, si "numériquement, il y a eu moins de véhicules brûlés, moins d'exactions [...], la gravité des faits qui ont été commis témoigne que la situation de violence perdure et qu'elle ne s'est pas interrompue." Le dispositif sécuritaire a également été renforcé samedi, avec 45.000 policiers et gendarmes mobilisés et, pour le président des Républicains, "sans eux, on aurait aujourd'hui un pays à feu et à sang. Ce qui se passe est terrifiant. Mais les policiers sont la dernière digue contre la barbarie", conclut Éric Ciotti.