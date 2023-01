Assemblée : le député Emmanuel Pellerin (Renaissance) accusé de consommation de drogue

Renaissance examinera lundi l'exclusion du député Emmanuel Pellerin, au centre d'accusations de consommation de drogue révélées par Mediapart, a annoncé mercredi le parti de la majorité. "Si les faits sont avérés, ils portent gravement atteinte à l'image du Parlement mais aussi du parti dont il est adhérent", a indiqué le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor.

"Ils sont aussi contraires en tous points aux valeurs que défend Renaissance" et "nous en tirerons toutes les conséquences lors du bureau exécutif qui se réunira ce lundi, et où Stéphane Séjourné proposera son exclusion immédiate", a-t-il ajouté.

Pellerin aurait consommé de la cocaine

Dans un article publié mercredi, Mediapart assure qu'Emmanuel Pellerin "a consommé de la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée en juin dernier" et que "confronté à nos éléments, il a reconnu cet usage illégal". Le député des Hauts-de-Seine "a d'abord argué du fait qu'il avait consommé de la drogue - cannabis et cocaïne - à partir de juin 2020 mais s'était arrêté 'concomitamment' à son entrée en politique fin 2021", ajoute Mediapart.

Emmanuel Pellerin "a justifié cette consommation passée par des difficultés personnelles et familiales en expliquant qu'il s'agissait de prises de drogue 'occasionnelles', à l'occasion de dîners et de soirées", ajoute l'article. Mediapart assure que le député a ensuite reconnu avoir "repris de la drogue le week-end où on a fêté (son) investiture au mois de juillet et après c'était terminé".