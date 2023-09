Anne Hidalgo retire la médaille de la ville de Paris à Mahmoud Abbas en raison de propos antisémites

Anne Hidalgo n'a pas apprécié et le fait savoir avec fermeté. Fin août, lors d'un discours prononcé à Ramallah, en Cisjordanie, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, livrait une analyse hasardeuse sur la Shoah, estimant qu'Adolf Hitler n'avait pas exterminé les juifs "parce qu'ils étaient juifs" mais plutôt car "ils étaient usuriers et liés à l'argent".

Une sortie qui n'a pas tardé à faire réagir et qui a fait sortir de ses gonds la maire de Paris. Cette dernière avait pourtant décoré le dirigeant palestinien de la plus haute distinction de la ville de Paris : la médaille Grand Vermeil. Une récompense qui vient justement de lui être retirée. "Les propos que vous avez tenus sont contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah, vous ne pouvez donc plus vous prévaloir de cette distinction", écrit l'édile dans un courrier, directement adressé à Mahmoud Abbas et rendu public par Yonathan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). "Cette décision importante honore Paris et l'engagement constant de la ville contre l'antisémitisme", a estimé ce dernier sur X (ex-Twitter).

Dans un courrier adressé ce soir à Mahmoud Abbas, @Anne_Hidalgo lui annonce qu'il ne peut plus se prévaloir de la Médaille Grand Vermeil de Paris.



Cette décision importante honore Paris et l'engagement constant de la ville contre l'antisémitisme. pic.twitter.com/7Dy2ImXfDS — Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) September 7, 2023

"Aucune cause ne peut justifier le révisionnisme et le négationnisme"

Selon Anne Hidalgo, le discours du dirigeant présente "une volonté manifeste de nier le génocide dont les populations juives d'Europe ont été victimes de la part du régime nazi et de ses alliés". Des propos qu'elle condamne "avec la plus grande fermeté", ajoutant qu'"aucune cause ne peut justifier le révisionnisme et le négationnisme". La maire de Paris rappelle également que "la Shoah fait partie de l'histoire de Paris" en raison des "dizaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes de confession juive [qui] ont été raflés, déportés puis exterminés dans les camps de la mort".

La médaille Grand Vermeil avait été décernée à Mahmoud Abbas en 2015 et Anne Hidalgo, élue pour la première fois à la tête de Paris un an plus tôt, l'avait assuré de son soutien à propos de la création d'un État palestinien. Depuis, Mahmoud Abbas s'est distingué à deux reprises pour des propos antisémites. En 2018, il avait estimé que la persécution des juifs était due à "leur fonction sociale qui était liée à l'usure, à la banque etc", rappelle Le Monde. Et en août 2022, il avait déclaré qu'Israël s'était livrée à "50 holocaustes" en Palestine depuis 1947.