Amélie de Montchalin est l'invitée de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15

Après la levée de boucliers contre la réforme de la haute fonction publique et la tribune publiée lundi sur le site Le Monde, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, sera l'invitée de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15 sur Europe 1. Elle répondra notamment à la cinquantaine de diplomates et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui dénoncent cette réforme voulue par le chef de l'Etat.

