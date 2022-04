Alimentation : la FNSEA défend un chèque alimentaire pour les plus modestes

INTERVIEW

Changement climatique, Covid-19, guerre en Ukraine... L'agriculture connaît des jours difficiles ces derniers temps, et une crise alimentaire mondiale est redoutée par certains spécialistes et l'ONU. Au micro de Jean-Pierre Elkabbach, le vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Arnaud Rousseau, a mis en avant la mise en place d'un chèque alimentaire "pour apporter rapidement des réponses aux foyers les plus modestes".

La bouteille d'huile de tournesol bientôt à trois euros

Celui qui est également président du groupe agro-industriel Avril a évoqué la hausse des prix de l'alimentation, en prenant l'exemple de celui de la bouteille d'huile de tournesol qui peut passer de 1,50 euro à trois euros d'ici le mois prochain. Cette crise alimentaire est accentuée par le conflit ukrainien, car des difficultés existaient déjà auparavant, rappelle Arnaud Rousseau. "Un grand nombre de nos compatriotes, près de huit millions d'entre eux, ne se nourrissent pas comme ils le souhaiteraient", précise-t-il sur Europe 1.

Le syndicaliste souligne que pour les agriculteurs. "Voir un certain nombre de ses compatriotes ne pas pouvoir manger ou ce qui est souhaitable, c'est difficile à accepter". Arnaud Rousseau a tenu à rassurer quant à la suffisance alimentaire de la France : "Pas de panique, on aura de quoi nourrir toute la population."