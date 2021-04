Alain Fischer, le "Monsieur vaccination" du gouvernement, est l'invité de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15

Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 ne doit être ouverte aux plus de 50 ans qu'à partir du 15 mai, l’augmentation du nombre de rendez-vous disponibles incite l'exécutif à s’interroger sur un élargissement anticipé. "Si on constate qu’il y a un risque de perte de dose, on n’exclut pas la possibilité d’accélérer", expliquait mardi le ministère de la Santé.

Alain Fischer, pédiatre, professeur d'immunologie et "Monsieur vaccination" du gouvernement sera questionné par Sonia Mabrouk sur l'état et les évolutions probables de la campagne vaccinale en France, mercredi à partir de 8h15 dans Europe Matin.