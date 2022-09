Affaire Quatennens : «Sandrine Rousseau est une procureure sans les diplômes», lance Éric Woerth

C'est une affaire qui secoue le parti de la France Insoumise. Adrien Quatennens, coordinateur du parti et député du Nord, est visé par une main courante déposée par sa femme, au sujet de "violences conjugales". Après plusieurs appels de membres de son parti politique à se mettre retirer de la scène politique, le député a publié un communiqué annonçant "se mettre en retrait de son poste de coordinateur de la France insoumise". Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille.

Au micro d'Europe 1, le député de l'Oise Eric Woerth s'est abstenu de faire un procès à Adrien Quatennens. "Monsieur Quatennens s'est exprimé. Il s'est retiré de ses fonctions. Il y aura des sanctions sans doute", estime-t-il. Mais, au sein de la Nupes, certaines voix souhaitent un retrait total de la scène politique, à l'image de la députée écologiste Sandrine Rousseau.

"C'est très dangereux"

"Il y a des violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. Aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attend A.Quatennens doit se mettre en retrait de tout", a-t-elle tweeté ce dimanche.

Des propos auxquels a réagi Éric Woerth, estimant que "Madame Rousseau n'est plus députée, c'est une procureure sans les diplômes et sans les compétences d'une procureure". Avant d'ajouter : "C'est très dangereux".

Pour lui, cette affaire souligne le besoin d'autorité et de citoyenneté des Français. "Chacun se demande à un moment donné quel sera son rôle pour faire changer le pays, ses lois et pour faire changer l'Europe et l'emmener dans la transition écologique". Et d'ajouter : "Chaque citoyen a son rôle à jouer et c'est pour ça qu'on veut une coordination, une planification écologique. Et offrir plus de sens, c'est ce qui m'importe aujourd'hui", assure Éric Woerth.