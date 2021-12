Affaire Hulot : «Je serai intraitable sur les violences faites aux femmes» assure Jadot

INTERVIEW

Une campagne présidentielle bousculée par les révélations sur Nicolas Hulot. Invité de l'entretien de Sonia Mabrouk jeudi, le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot assure qu'il sera "intraitable sur les violences faites aux femmes" s'il est élu. "Mon projet, c'est un milliard d'euros pour faire en sorte qu'on ait une police et une justice spécialisée", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1, en rappelant que "quatre femmes sur dix sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles".

"Moi, je ne savais pas. Franchement, les rumeurs qui circulaient, c'étaient les infidélités et l'adultère : c'est sa vie privée", mais "les viols, c'est inacceptable" a affirmé Yannick Jadot. Il a également pointé une autre responsabilité, médiatique cette fois : "Quand vous parlez de Nicolas Hulot à l'époque, quand il y a ce viol, il sort de France Inter. Les viols dont on parle, c'est l'animateur de TF1." Et d'ajouter : "Qui savait, qui ne savait pas ?"

Le candidat écologiste a précisé son propos en disant que "des Nicolas Hulot, il y en a partout : dans les chaînes de radio, dans les partis politiques, dans les entreprises". Selon lui, le parti EELV est "le seul parti politique qui [a] totalement libéré la parole des femmes. Elles s'expriment et c'est une extraordinaire avancée. Et nous avons mis en place les dispositifs pour sanctionner quand il y a des violences sexistes ou sexuelles". S'il est élu à la présidence de la République, le candidat souhaite que "ce soit partout".