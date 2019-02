Accusée par Agnès Buzyn de liens avec des néonazis, Marine Le Pen menace de saisir la justice

Marine Le Pen a annoncé dimanche soir son intention de porter plainte contre Agnès Buzyn après les propos tenus par la ministre de la Santé à son encontre peu avant.

"Elle a plein de néonazis dans son entourage". Après l'agression verbale antisémite d'Alain Finkielkraut, samedi, en marge du rassemblement des "gilets jaunes" à Paris, la présidente du Front national a dénoncé "un acte détestable et choquant", commis selon elle par "des militants d'extrême gauche". Dimanche, sur LCI, Agnès Buzyn a accusé Marine Le Pen de jouer un "double jeu". "Elle est contre l'antisémitisme mais elle a plein de néonazis dans son entourage. (…) Dès qu'elle peut aller en Autriche ou à Bruxelles rejoindre les néo-nazis et mouvements d'extrême droite d'Europe et du monde entier, elle y court", a dénonce la ministre. Et d'asséner : "Elle mange à tous les râteliers. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui."

Ces propos sont infâmes et Mme @agnesbuzyn en répondra devant la justice. Ce gouvernement est de plus en plus indigne, en plus d’être totalement incompétent ! MLP https://t.co/lJPyo1Rv5D — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 17 février 2019

"Agnès Buzyn en répondra devant la justice". Sur son compte Twitter, Marine Le Pen a aussitôt répliqué, qualifiant les propos de la ministre d'"infâmes". "Agnès Buzyn en répondra devant la justice", a-t-elle prévenu. Et de conclure : "Ce gouvernement est de plus en plus indigne, en plus d'être totalement incompétent !"