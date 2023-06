Accusations de viol visant Damien Abad : l'ancien ministre annonce l'ouverture d'une information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte contre Damien Abad, visé par des accusations de viol et de tentative de viol qu'il "conteste fermement", a indiqué l'ancien ministre dans un communiqué vendredi. Le député de l'Ain précise avoir "été informé par le parquet d'une ouverture d'une information judiciaire". "Suite à celle-ci, Damien Abad souhaite être entendu rapidement par le magistrat instructeur afin de se défendre face à des accusations ignobles, qu'il conteste fermement", souligne le communiqué.

Cette information judiciaire a été ouverte le 21 juin contre lui pour des accusations de viol et tentative de viol, a confirmé une source judiciaire à l'AFP. Dans son communiqué, Damien Abad "rappelle qu'une première enquête approfondie a fait l'objet d'un classement sans suite particulièrement motivé. Par ailleurs, la confrontation demandée par les enquêteurs à l'issue de l'audition de Damien Abad et avec l'accord de ce dernier, n'a jamais eu lieu". L'ancien ministre avait été entendu le 7 juin en garde à vue, dont il était ressorti libre le soir même.

Le dossier désormais confié à un juge d'instruction

La justice avait demandé deux semaines plus tôt la levée de son immunité parlementaire dans le cadre de l'enquête préliminaire à Paris. Damien Abad s'y était dit lui-même "favorable" et l'immunité avait été levée à l'unanimité du bureau de l'Assemblée nationale. Avec l'ouverture d'une information judiciaire, c'est un juge d'instruction qui est chargé du dossier. L'ancien chef des députés LR avait été nommé en mai 2022 ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, prise du président Emmanuel Macron à droite.

Dès le lendemain de sa nomination, Mediapart relayait des accusations de viol à son encontre, datant de 2010 et 2011. Les plaintes furent classées en 2012 puis 2017. Mais fin juin 2022, une plainte était une nouvelle fois déposée, entraînant l'ouverture de l'enquête préliminaire. Damien Abad avait finalement quitté l'exécutif début juillet 2022. Réélu entre-temps député pour un troisième mandat, il s'est fait discret depuis au Palais Bourbon.