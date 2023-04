10 ans de la loi Taubira : «L'apocalypse que certains ont prédit n'a pas eu lieu», estime Maxime Ruszniewski

Certains personnages politiques sont revenus sur leur position concernant le mariage pour tous. Gérald Darmanin est par exemple récemment revenu sur sa position en confiant à La Voix du Nord : "Si c'était à refaire, je voterais le texte". Même revirement de situation pour Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Dix ans jour pour jour après l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples du même sexe, Maxime Ruszniewski constate au micro d'Europe 1 que cette mesure n'est plus autant contestée.

70.000 mariages depuis l'adoption de la loi

En 2013, cette loi avait créé de vives oppositions, que ce soit auprès des Français mais aussi de la sphère politique. Dix ans plus tard, la tendance a changé selon l'ancien conseiller en communication de Najat Vallaud-Belkacem. "L'apocalypse que certains ont prédit n'a pas eu lieu et finalement cette loi a juste généré plus de bonheur pour des couples qui peuvent désormais se marier." Depuis, environ 70.000 mariages entre personnes du même sexe ont été célébrés en mairie.

Lors de la proposition de cette loi, le gouvernement a d'abord pensé qu'elle passerait "très facilement" et ne prendrait pas trop de temps à être votée. Pourtant, cette dernière avait soulevé beaucoup de questions dans la société "sur la filiation et sur les enfants" et de nombreux mois de lutte avaient éclaté en France avant son adoption. La mentalité a depuis changé et certains Français alors à l'époque opposés au mariage pour tous, ont depuis adopté une nouvelle vision.