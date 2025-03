«Ils se voient en secret depuis plusieurs mois» : Tiger Woods aurait une liaison avec Vanessa Trump, l’ex-femme de Donald Jr.

C'est la rumeur qui enfle depuis plusieurs jours outre-Atlantique... Selon plusieurs tabloïds, le champion de golf Tiger Woods et Vanessa Trump, l'ancienne belle-fille du président des Etats-Unis, se fréquenteraient en secret depuis plusieurs mois.

Tiger Woods va-t-il bientôt faire partie de la famille Trump ? Ami de longue date du président américain, avec qui il a joué au golf à plusieurs reprises, le sportif de 49 ans entretiendrait désormais une liaison avec son ancienne belle-fille, Vanessa Trump, de deux ans sa cadette.

Selon les informations de Page Six, les deux amants au passé amoureux houleux, marqué par des séparations et des divorces, ne veulent surtout pas précipiter les choses. Pour l'instant "pas trop sérieuse", leur relation pourrait rapidement le devenir grâce à leurs nombreux points communs. Une connexion que Vanessa Trump n'avait plus ressentie depuis son divorce avec Donald Jr. en 2018, après douze ans de mariage et cinq enfants. Quant à Tiger Woods, trois ans après sa rupture avec Erica Herman, qui l'a accusé d'infidélité, l'athlète semble de nouveau prêt à laisser une chance à l'amour avec Vanessa Trump, avec qui tout semble si facile.

Une passion pour le golf

"Ils sont tous les deux habitués à l’attention du public, et savent comment préserver leur vie privée. Ils sont tous les deux parents, s’entendent bien, sont pondérés, préfèrent éviter les drames et partagent les mêmes valeurs", confie une source proche du couple à Page Six. Selon le Daily Mail, Tiger Woods et Vanessa Trump se fréquenteraient depuis le dernier Thanksgiving, mais se connaissent depuis bien plus longtemps.

Le sportif et l'ex-femme de Donald Trump Jr. se seraient probablement rencontrés grâce à leurs enfants, Kai Trump, Sam et Charlie Woods, scolarisés dans le même lycée. Comme Charlie, Kai est une grande passionnée de golf et participe régulièrement à des compétitions. Le 15 février dernier, l'adolescente de 17 ans est arrivée à un tournoi en Floride accompagnée de sa mère Vanessa et de Tiger Woods.

Des rendez-vous amoureux sur l'île de Jupiter

En dehors de ces sorties avec leurs enfants, l'athlète et l'ancienne belle-fille de Donald Trump se retrouveraient souvent dans la somptueuse demeure de Woods, sur l'île de Jupiter. "Elle vient, passe la nuit et part le matin, peut-être quelques soirs par semaine. Ils aiment traîner, dîner et bavarder ensemble. Ils restent près de chez eux et ont décidé de ne pas en faire trop ni de sortir en public. Pas encore, en tout cas", glisse une source au Daily Mail. Début d'une vraie idylle ou simple amourette sans lendemain ? Seul l'avenir le dira.