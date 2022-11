Florent Pagny atteint d'un cancer du poumon : «Je vais de mieux en mieux», assure le chanteur

Une bonne nouvelle pour tous les fans de Florent Pagny. Près d'un an après avoir annoncé sur son compte Instagram être atteint d'un cancer du poumon, le chanteur va aujourd'hui beaucoup mieux. C'est ce qu'il a annoncé dans une vidéo enregistrée depuis son lieu de convalescence, en Patagonie, et diffusée à l'occasion de l'émission Taratata samedi 29 octobre, à laquelle il n'a malheureusement pas pu participer.

"Je suis dans une phase de remise en forme"

"J'aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci pour soutenir et se mobiliser contre le cancer. Surtout que je suis largement concerné maintenant. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans une phase de remise en forme. Mais bon, si tout va bien, l'année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et aller chercher des dons individuels qui permettent le développement de la recherche. Et ça commence à porter ses fruits puisque, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux. C'est que les programmes marchent de mieux en mieux !", a-t-il déclaré avec beaucoup d'optimisme.

Florent Pagny entouré de ses proches

L'interprète de Chanter se repose aux côtés de ses proches, qui le soutiennent dans cette épreuve difficile. Son épouse Azucena Caamaño, avec qui il partage sa vie depuis presque 30 ans, et leurs deux enfants Aël et Inca, sont eux aussi en Patagonie. Lundi 31 octobre, sa fille Aël a partagé sur son compte Instagram une série de photos montrant leur petit coin de paradis.

Nul doute que cet havre de paix doit donner de la force à Florent Pagny pour se battre contre la maladie.