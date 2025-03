Pascal Praud et vous - Sophie Davant répond aux critiques sur ses tenues dans «Danse avec les stars» : «Ce sont les femmes qui font régresser la cause des femmes»

L'animatrice d'Europe 1 Sophie Davant a participé à l'aventure "Danse avec les stars" cette saison, avec une élimination prononcée vendredi dernier. De passage dans l'émission "Pascal Praud et vous" - de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - la journaliste a regretté les critiques sur ses tenues. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Candidate lors de la 14e saison de Danse avec les stars, Sophie Davant a finalement été éliminée vendredi dernier. L'animatrice aux commandes des Histoires d'amour extraordinaires chaque week-end sur Europe 1 est revenue sur sa participation à l'aventure, et les critiques qu'elle a reçues concernant ses tenues vestimentaires sur scène. "J'ai eu pas mal de critiques de la part de femmes qui m'ont reproché de porter des tenues de danse trop courtes, et trop près du corps, à mon âge. Je suis désolée de constater une fois de plus que ce sont les femmes qui font régresser la cause des femmes", a-t-elle confié dans l'émission Pascal Praud et vous.