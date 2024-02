Zelensky et Macron ont discuté des «besoins de l'Ukraine» en armement

Les présidents français et ukrainien, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ont évoqué samedi au téléphone la situation sur le front et les "besoins de l'Ukraine" en armes et munitions. "Nous avons parlé de la situation sur le champ de bataille et des besoins de l'Ukraine en matière de défense, qui comprennent des drones, de l'artillerie et des munitions, de la guerre électronique et des systèmes de défense aérienne", a écrit M. Zelensky sur X. Il a qualifié l'appel de "très positif et concret", remerciant la France pour son "soutien indéfectible".

L'Elysée a confirmé que les deux dirigeants avaient discuté de "l'évolution de la situation sur le terrain et des besoins de l'Ukraine". "Le président de la République a réitéré la détermination de la France à apporter tout le soutien nécessaire, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie", selon la même source. Les deux homme ont aussi parlé de l'accord bilatéral de défense que la France et l'Ukraine envisagent prochainement de conclure, à l'exemple de celui conclu récemment par Kiev avec le Royaume-Uni.

Un escalade des tensions avec la Russie

Le soutien de la France à l'Ukraine a provoqué ces dernières semaines une escalade des tensions avec la Russie, qui a fustigé "la frénésie militariste" française face à la promesse de nouvelles livraisons d'armes à Kiev. L'ambassadeur de Russie en France Alexeï Mechkov avait été convoqué lundi au ministère français des Affaires étrangères après la mort de deux humanitaires français dans des frappes russes en Ukraine la semaine précédente. Paris se dit aussi la cible d'un "regain de désinformation ciblant la France" et entretenu par Moscou.