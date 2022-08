Washington «paiera le prix» en cas de visite de Pelosi à Taïwan, prévient Pékin

La Chine a averti mardi que les États-Unis porteront la "responsabilité" d'une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi et qu'ils devront en "payer le prix". "Les États-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine", a indiqué devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying.

La Russie accuse les États-Unis de "déstabiliser le monde"

La Russie a accusé mardi les États-Unis de "déstabiliser le monde" en provoquant des tensions autour de Taïwan, où une possible visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi suscite la colère de Pékin. "Washington déstabilise le monde. Pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués", a déclaré sur son compte Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Plus d'informations à suivre.