Washington juge «irresponsables» les propos de Poutine sur la «menace réelle» de guerre nucléaire

Les États-Unis ont jugé "irresponsables" jeudi les propos du président russe Vladimir Poutine, qui a averti les Occidentaux contre une "menace réelle" de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine.

Aucun signe n'indique que la Russie se prépare à utiliser une arme nucléaire"

"Ce n'est pas la première fois que nous assistons à une rhétorique irresponsable de la part de Vladimir Poutine. Ce n'est pas une façon de parler pour le dirigeant d'un État doté de l'arme nucléaire", a déclaré à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Dans un discours, le président russe s'est adressé aux Occidentaux en leur disant qu'"ils doivent comprendre que, nous aussi, avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire".

"Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation". Le responsable américain a rappelé que "par le passé, nous avons communiqué en privé et directement avec la Russie sur les conséquences de l'utilisation d'une arme nucléaire". "Nous n'avons aucun signe indiquant que la Russie se prépare à utiliser une arme nucléaire", a-t-il cependant dit.