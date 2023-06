Wagner : les États-Unis étaient au courant qu’une mutinerie se préparait en Russie

Les services de renseignement américains savaient déjà depuis plusieurs semaines que Evguéni Prigojine préparait quelque chose contre les forces armées russes. La Maison-Blanche en a été bien sûr informée de toute urgence. Ce que ne savait pas le renseignement américain, c'est la nature exacte de ce que le groupe Wagner préparait. Apparemment, l'inquiétude était à son comble à Washington, avec la crainte d'une guerre civile et de ses conséquences, comme l'a rappelé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.

"Nous restons extrêmement vigilants"

"À chaque fois qu'un grand pays comme la Russie montre des signes d'instabilité, c'est quelque chose d'inquiétant. En ce qui concerne leur arsenal nucléaire, il n'y a pas eu de changements de leur part, mais nous restons extrêmement vigilants", a déclaré Anthony Blinken.

Les Américains s'y attendaient et pourtant, la rapidité avec laquelle l'action a été menée les a surpris, tout comme celle de l'accord trouvé entre Vladimir Poutine et Evguéni Prigogine. À Washington, de nombreuses personnes pensaient que cela se terminerait dans un bain de sang et l'absence de résistance de l'armée, tout comme la volonté de transiger du président russe, font dire aux Américains que la rébellion a montrés les failles du système Poutine.