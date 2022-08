Vladimir Poutine et Xi Jinping seront présents au sommet du G20

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping assisteront à un sommet du G20 en novembre, a affirmé le dirigeant de l'Indonésie - qui préside actuellement ce forum des grandes économies mondiales - dans une interview publiée vendredi. La présence des deux chefs d'Etat lors du sommet coïnciderait avec celle du président américain Joe Biden, alors que les relations de Washington avec Moscou et Pékin sont au plus bas, en raison de la guerre en Ukraine et des tensions autour de Taïwan.

"Le président Poutine m'a dit qu'il viendrait"

Il n'était pas certain que M. Poutine et M. Xi se rendraient sur l'île indonésienne de Bali pour prendre part aux discussions. Moscou se trouve isolé depuis son invasion de l'Ukraine, tandis que le dirigeant chinois restreint ses voyages à l'étranger en raison du Covid-19. Mais le président indonésien Joko Widodo a indiqué dans une interview à Bloomberg que les deux dirigeants assisteraient en personne au sommet.

"Xi Jinping viendra. Le président Poutine m'a aussi dit qu'il viendrait", a affirmé M. Widodo, selon l'article. Des responsables au Kremlin ont expliqué en juin que M. Poutine avait accepté l'invitation de M. Widodo, sous réserve que la situation sanitaire liée à la pandémie lui permette d'y assister en personne.

Jakarta neutre concernant l'Ukraine

Jakarta a été soumise à des pressions occidentales pour exclure Vladimir Poutine du sommet après avoir annoncé en avril qu'il était invité. Jakarta a conservé une attitude de neutralité concernant l'Ukraine. Joko Widodo s'est rendu à la fois à Kiev et à Moscou au début de l'année.

Des responsables indonésiens ont affirmé que les déclarations de M. Widodo semblaient confirmer la présence des deux chefs d'Etat. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères Teuku Faizasyah a expliqué à l'AFP que la Russie et la Chine "avaient reçu l'invitation et dit qu'ils assisteraient" au sommet. C'est "quelque chose que nous espérons vivement", a-t-il ajouté.

Le chef de cabinet de M. Widodo n'a pas souhaité commenter les propos du président indonésien et son secrétaire d'Etat n'a pas répondu à une sollicitation de l'AFP. L'Indonésie a également invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet. Le dirigeant ukrainien, dont le pays n'est pas membre du G20, a indiqué qu'il y assisterait, du moins virtuellement.