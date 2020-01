Virus : Pékin suspend les voyages organisés en Chine et à l'étranger

Le gouvernement chinois va suspendre les voyages organisés en Chine et à l'étranger en réponse à l'épidémie de pneumonie virale qui a tué 41 personnes dans le pays et gagné plusieurs continents, a annoncé samedi la télévision publique. A compter de lundi, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de voyages à des groupes, a précisé la chaîne de télévision CCTV. Plusieurs cas de contamination en Asie-Pacifique, en Europe et aux Etats-Unis ont été attribués ces derniers jours à des personnes venant de Chine, où l'épidémie s'est déclarée en décembre.