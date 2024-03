Violences en Haïti : le pape François préoccupé, appelle à la paix

Le pape François "suit avec inquiétude et douleur" la situation en Haïti, où des bandes criminelles font régner le chaos depuis plusieurs jours, en appelant à œuvrer à la paix et à la réconciliation. "Je suis avec préoccupation et douleur la grave crise qui affecte Haïti et les épisodes violents de ces derniers jours", a déclaré le souverain pontife, âgé de 87 ans, après la prière de l'Angelus. "Je suis proche de l'Église et du cher peuple haïtien qui a tant souffert depuis des années", a-t-il ajouté. Il a ensuite appelé toutes les parties à œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation, "avec le soutien renouvelé de la communauté internationale".

362.000 personnes actuellement déplacées

Les bandes criminelles, qui contrôlent la majeure partie de la capitale ainsi que les routes menant au reste du territoire, s'en prennent depuis plusieurs jours aux commissariats, prisons et tribunaux, en l'absence du Premier ministre Ariel Henry, dont elles réclament la démission tout comme une partie de la population. Celui-ci est, selon les dernières nouvelles, bloqué dans le territoire américain de Porto Rico après un voyage à l'étranger.

Le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence dans le département de l'Ouest qui comprend la capitale Port-au-Prince, ainsi qu'un couvre-feu nocturne, difficilement applicable par des forces de l'ordre déjà dépassées. Selon l'IOM, 362.000 personnes - dont plus de la moitié sont des enfants - sont actuellement déplacées en Haïti, un chiffre qui a bondi de 15% depuis le début de l'année.