VIDÉO - Hong Kong : des manifestants tentent d'entrer dans le parlement, affrontements avec la police

Des manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin tentaient de pénétrer dans le parlement local de Hong Kong lundi en brisant des vitres, ont constaté des journalistes de l'AFP, avant une grande manifestation prévue pour l'anniversaire de la rétrocession à la Chine.

Some of the more radical protesters are storming the Legco now despite pro-democracy lawmakers' effort to stop them. Legislator Leung Yiu-chung was tackled on the floor pic.twitter.com/nclAI2RqWO