Une violente tempête hivernale frappe les Etats-Unis et fait au moins trois morts

Une violente tempête hivernale a traversé une partie des Etats-Unis mardi, provoquant des tornades dans le sud et y faisant trois morts selon les autorités locales, avec des centaines de milliers de foyers privés d'électricité. De fortes pluies entraînant des inondations, des vents forts avec des rafales ayant dépassé les 80 km/h et des orages touchent la côte est des Etats-Unis, selon le National Weather Service (NWS), l'agence américaine de météorologie. "Ne sous-estimez pas celle-ci", a prévenu le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, qualifiant cette tempête d'"inhabituelle".

L'avion de Kamala Harris dérouté

La dégradation de la météo a conduit Air Force 2, l'avion de la vice-présidente Kamala Harris, à être dérouté pour l'aéroport international de Dulles dans l'Etat de Virginie, au lieu de se poser à la base d'Andrews dans le Maryland. Des tornades ont frappé le sud-est, notamment la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a placé 49 comtés en état d'urgence. Des images filmées au moyen d'un drone ont montré des arbres couchés à terre et des bâtiments au toit arraché. Au moins trois personnes ont été tuées du fait de la tempête dans le sud du pays, selon les autorités locales.

En Caroline du Nord, une personne a été tuée sur un terrain rassemblant des maisons mobiles dont plusieurs ont été endommagées, selon des responsables du comté de Catawba. En Géorgie, la chute d'un arbre sur un véhicule a tué un autre individu selon la police du comté de Clayton. Dans l'Alabama, une octogénaire a, elle, perdu la vie lorsqu'une tornade s'est abattue sur sa maison mobile, selon les autorités du comté de Houston.

Plus de 890.000 foyers privés d'électricité

Plus de 890.000 clients étaient mardi soir sans électricité, principalement dans l'est du pays, selon le site de suivi Poweroutage.us. Cette tempête hivernale a également entraîné d'importantes chutes de neige au centre-nord du pays (2 à 5 cm par heure), précipitations qui touchent désormais progressivement la région des Grands Lacs, selon le service météorologique. Dans le nord-ouest des Etats-Unis, des avis de tempête de neige ont également été diffusés, pour la première fois en une décennie, dans les chaînes montagneuses de Cascade et d'Olympic, selon le New York Times.

Les tempêtes de neige devraient s'y poursuivre mercredi et conduire à des cumuls de neige de "plusieurs" centimètres dans la région, selon le NWS. "Selon les prévisions actualisées du National Weather, des coupures de courant généralisées sont maintenant attendues", ont écrit les autorités locales dans un communiqué, pointant le risque d'inondations et de crues côtières. Ces intempéries se font déjà ressentir sur le trafic aérien, avec plus de 1.300 vols annulés et 8.600 retardés mardi à travers les Etats-Unis, selon le site FlightAware.com.