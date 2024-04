«Une stratégie de pression psychologique» : pourquoi le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo d'otages israéliens

Trois jours après avoir diffusé une preuve de vie d'Hersh Goldberg-Polin, un jeune otage israélien de 23 ans, le Hamas a donc récidivé. Ce samedi, le mouvement terroriste a publié une vidéo montrant deux otages israéliens vivants, Keith Siegel, 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Une séquence qui intervient sur fond de négociations, sous médiation qatarie et égyptienne, en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza associée à la libération d'un certain nombre d'otages.

Mais, surtout, ces vidéos s'inscrivent dans "une stratégie de communication", estime David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'Iris et spécialiste du conflit. "En ce moment, c'est la fête juive de Pessa'h, entre le 22 et le 30 avril. C'est donc un moment très sensible", poursuit l'expert. Dans la vidéo, Omri Miran dit d'ailleurs espérer pouvoir être réuni avec sa famille pour la fête de l'Indépendance d'Israël, le 14 mai.

Une pression psychologique sur les familles mais aussi sur le gouvernement

Pour David Rigoulet-Roze, le Hamas use ici d'une "stratégie de pression psychologique" sur les familles, mais pas seulement. "Le Hamas fait cela en sachant qu'il y aura une répercussion de cette pression sur le gouvernement. Dans la vidéo, l'otage fait mention du fait que le gouvernement israélien, et tout particulièrement Benjamin Netanyahou, aurait abandonné les otages", souligne-t-il.

Le Forum des familles d'otages a réagi à la publication de cette vidéo, estimant que "cette preuve de vie Keith Siegel et Omri Miran, montre clairement que le gouvernement israélien doit faire tout son possible pour conclure un accord pour le retour de tous les otages avant la fête de l'Indépendance".