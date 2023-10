Guerre Israël-Gaza : une militante palestinienne interdite d'entrée à l'Assemblée nationale

Mariam Abou Daqqa, militante du Front populaire de Libération de la Palestine (FPLP), organisation classée terroriste par l'Union européenne, est interdite d'entrée à l'Assemblée nationale, a annoncé la présidente Yaël Braun-Pivet. "Donner la parole à une personne membre d'une organisation terroriste à l'Assemblée nationale donnerait une tribune à la violence, à la haine et porterait une atteinte grave à nos principes démocratiques, plus encore eu égard à la situation actuelle au Proche-Orient", justifie Yaël Braun-Pivet (Renaissance) dans un communiqué.

"Je regrette que Yaël Braun-Pivet n'ait pas eu la même retenue"

Selon la présidence de l'Assemblée, plusieurs députés se sont inquiétés d'une invitation lancée par la députée Ersilia Soudais (LFI) à Mariam Abou Daqqa pour intervenir "à l'occasion de la projection d'un documentaire 'Yallah Gaza'", le 9 novembre. "Je pensais en effet convier Abou Daqqa pour son militantisme féministe. Non pour son appartenance supposée au FPLP", a réagi Ersilia Soudais, contactée par l'AFP. "Je n'ai d'ailleurs pas encore communiqué sur la projection que j'organise. Elle a lieu dans un mois. Il ne me serait pas venu à l'esprit de m'exprimer là-dessus aujourd'hui, deux jours après l'attaque du Hamas. Je regrette que Yaël Braun-Pivet n'ait pas eu la même retenue", a poursuivi la députée de Seine-et-Marne.

L'Assemblée nationale sera illuminée lundi soir aux couleurs d'Israël et une minute de silence y sera observée mardi en mémoire des victimes des attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas, a annoncé lundi la présidence de l'institution. "A l'initiative de la présidente de l'Assemblée" Yaël Braun-Pivet, "la colonnade du Palais-Bourbon sera illuminée" lundi "aux couleurs d'Israël pour exprimer la solidarité et le soutien de la représentation nationale au peuple israélien", a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'Assemblée "observera également une minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes" au cours de la séance de questions au gouvernement prévue mardi après-midi.

La participation de Mariam Abou Daqqa à une conférence à l'Université Lyon-II avait créé une polémique la semaine dernière. À la suite de l'offensive inédite menée par le Hamas, l'armée israélienne a ordonné lundi un "siège complet" de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste palestinien. Plus de 700 Israéliens ont été tués en un peu plus de 48 heures et 2.150 blessés, selon un nouveau bilan de l'armée. Côté palestinien, le bilan à Gaza est passé à 560 morts, selon les données des autorités locales lundi en début d'après-midi.