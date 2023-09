Une Indienne, scolarisée à 92 ans, apprend enfin à lire et écrire

Une Indienne de 92 ans a été scolarisée pour la première fois il y a six mois et a pu enfin apprendre à lire et écrire, faisant des émules parmi les femmes de son village, a rapporté mercredi la presse locale. Salima Khan, née vers 1931 et mariée à l'âge de 14 ans, deux ans avant l'indépendance de l'Inde en 1947, rêvait depuis toujours de savoir lire et écrire. Quand elle était enfant, il n'y avait pas d'école dans son village.

Huit décennies d'écart avec les autres élèves

Il y a six mois, accompagnée sur le chemin de l'école par l'épouse de son petit-fils à Bulandshahr, dans l'État de l'Uttar Pradesh (nord), elle a enfin commencé son instruction aux côtés d'élèves plus jeunes qu'elle d'au moins huit décennies.

L'histoire de Salima Khan a attiré l'attention après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle comptait de un à 100. "Mes petits-enfants me trompaient pour que je leur donne plus d'argent, car je ne savais pas compter les billets de banque", a-t-elle déclaré au quotidien Times of India. "Ces jours sont révolus."

Le taux d'alphabétisation de l'Inde est d'environ 73%, selon le recensement de 2011. "Son histoire renforce la conviction que la poursuite de la connaissance n'a pas de limite d'âge", a déclaré Lakshmi Pandey, responsable educatif.

Conquis par sa "passion" pour l'étude

Des bénévoles participant à une initiative gouvernementale en faveur de l'éducation pour tous avaient identifié Salima Khan comme une étudiante potentielle et l'ont encouragée à s'inscrire à l'école, a expliqué Mme Pandey.

Selon la directrice de l'école, Pratibha Sharma, les enseignants se sont d'abord montrés "hésitants" à l'idée d'instruire Mme Khan, mais ils ont vite été conquis par sa "passion" pour l'étude. "Nous n'avons pas eu le cœur de la refuser", a ajouté Mme Sharma à Times of India.

Depuis sa scolarisation, 25 femmes de son village, dont deux de ses belles-filles, ont également commencé à suivre des cours d'alphabétisation, a poursuivi Mme Sharma. Selon le Guinness World Records, le Kényan Kimani Ng'ang'a Maruge est la personne la plus âgée à avoir, en 2004, achevé à 84 ans le cycle de l'école primaire.

Décédé depuis, cet ancien guérillero Mau Mau s'était battu contre les forces coloniales britanniques. Il avait voulu aller à l'école afin de pouvoir compter son argent et lire la Bible.