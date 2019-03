Une flashmob à Francfort dégénère en confrontation avec la police

Une flashmob de 600 jeunes a dégénéré samedi soir à Francfort en confrontation avec la police, les adolescents n'hésitant pas à jeter des pierres sur les forces de l'ordre, ont annoncé les autorités dimanche. Quelque 600 jeunes se sont retrouvés dans une rue marchande très fréquentée, dans laquelle ils se sont mis à courir "sans aucune considération pour les piétons", a précisé la police dans un communiqué. La police a alors contacté l'organisateur de ce rassemblement, pour lui ordonner de le disperser.

Un policier frappé au visage

Un policier a alors été frappé au visage par un jeune homme de 17 ans. Lorsque les cinq policiers présents ont tenté de l'arrêter, certains des jeunes ont commencer à leur lancer des pierres, en blessant trois légèrement. Le rassemblement a finalement été dispersé au bout de deux heures.

La police enquête pour tenter de comprendre la cause du rassemblement, et voir si des poursuites pourraient être engagées contre les organisateurs pour leur faire payer le coût de l'intervention. Quelques jours plus tôt à Berlin, des affrontements avaient opposé quelque 400 fans de deux YouTubers rivaux, et il avait fallu une centaine de policiers pour mettre fin à la mêlée.