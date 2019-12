Une fillette découvre un appel à l'aide dans une carte de Noël imprimée en Chine

Une fillette de six ans de la banlieue sud de Londres a récemment fait une étrange découverte. Lorsqu'elle a ouvert sa carte de vœux, produite par la chaîne de magasins Tesco, le message inscrit au dos était tout simplement un appel à l'aide. "Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison Qingpu Shanghai Chine, Forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous et prévenez (une) organisation de droits de l'Homme". Des mots écrits en majuscule et en anglais et découverts par une jeune fille de six ans. L'enfant croit à une plaisanterie sur le moment, mais ses parents sont intrigués par la dernière ligne du message "Contactez Monsieur Peter Humphrey".

Ils cherchent ce nom sur internet et découvrent que ce Peter Humphrey était un ancien journaliste, lui-même enfermé il y a quelques années dans la prison de Qingpu. À partir de là, tout s’enchaîne : le journaliste mène l'enquête et fait témoigner d'anciens prisonniers qui confirment avoir été forcés d'emballer des cartes de vœux Tesco. Son article parait ce dimanche 22 décembre. Dans la foulée, le géant britannique des supermarchés suspend sa production en Chine. Tesco affirme que l'usine concernée avait été contrôlée récemment pour vérifier les conditions de travail.

Des précédents existent

Mais selon Peter Humphrey, les entreprises n'ont en réalité aucun moyen de savoir si leurs fournisseurs chinois utilisent comme sous-traitants les prisons de leurs pays. La chaîne de télévision britannique Sky News rappelait que cette découverte n'est pas la première du genre : en 2017, un message en caractères chinois, provenant d'une prison de Guangzhou, dans le sud du pays, avait été retrouvé dans une boîte de cartes de Noël de la chaîne de supermarchés Sainsbury's. En 2014, un mot dénonçant du travail forcé dans une autre prison chinoise avait été retrouvé dans un pantalon du magasin d'habillement bon marché Primark, en Irlande du Nord.