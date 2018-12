Un tsunami "volcanique" fait plus de 60 morts en Indonésie

Plus de 60 personnes ont été tuées et des centaines blessées lorsqu'un tsunami a déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien de la Sonde à la suite d'une éruption volcanique, semant la panique parmi les touristes et les habitants. Des centaines de bâtiments ont été rasés par la vague, qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java aux alentours de 21h30 (14h30 GMT). La vague a surgi après l'éruption du volcan connu comme "l'enfant" du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa, selon Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Immeubles détruis et arbres déracinés. Soixante-deux personnes ont péri et 584 ont été blessées, selon un nouveau bilan communiqué par le porte-parole. Vingt autres personnes sont portées disparues, a-t-il précisé. Sur des images de la télévision, on voit que la vague a traîné sur la plage de Carita, site touristique populaire de la côte ouest de Java, un amoncellement de détritus divers, entre plaques de toitures en ferraille ou encore des morceaux de bois. Des arbres ont également été déracinés tandis que le sol est jonché de débris.

À Carita, Muhammad Bintang, 15 ans, a vu arriver la vague qui a plongé l'endroit dans le noir. "Nous sommes arrivés à 21h pour les vacances et soudain l'eau est arrivée. Tout est devenu noir. Il n'y avait plus d'électricité", a témoigné l'adolescent. "Dehors, c'est le désordre, on ne peut toujours pas atteindre la route". Dans la province de Lampung, de l'autre côté du détroit, Lutfi Al Rasyid, 23 ans, raconte qu'il a fui la plage de Kalianda pour sauver sa vie. "Je ne pouvais pas faire démarrer ma moto, alors je suis parti et j'ai couru... J'ai prié et couru aussi vite que je pouvais".

Un tsunami pris pour une marée montante. Selon les autorités, le tsunami a pu être déclenché par une marée montante anormale due à la nouvelle Lune, conjuguée à un glissement de terrain sous-marin provoqué par l'éruption de l'Anak Krakatoa, petite île du détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra. "La combinaison (des deux facteurs) a causé un tsunami soudain qui a frappé les côtes", a expliqué Sutopo Purwo Nugroho, ajoutant que l'agence géologique indonésienne menait une enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement. Le bilan humain va vraisemblablement encore s'alourdir, a-t-il prévenu.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux par le porte-parole montrent des habitants paniqués armés de lampes de poche en train de prendre la fuite pour se réfugier sur les hauteurs. Les autorités indonésiennes avaient dans un premier temps déclaré que la vague n'était pas un tsunami mais une marée montante, et avait appelé la population à ne pas paniquer. "C'était une erreur, nous sommes désolés", a écrit par la suite Sutopo Purwo Nugroho sur Twitter.

Bien que relativement rares, les éruptions volcaniques sous-marines peuvent causer des tsunamis, selon le centre d'information international des Tsunamis.