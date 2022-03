Le Kremlin minimise l'exil d'artistes russes en plein conflit en Ukraine

Le Kremlin a jugé mercredi peu important le départ à l'étranger d'une série d'artistes et de célébrités russes depuis le début de l'opération militaire en Ukraine, assurant que la Russie conservait de nombreux talents. "Ce n'est pas le plus important. Vous êtes d'accord que ce n'est pas le départ d'une star qui va changer les choses", a indiqué Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, lors d'un point presse.

"La Russie est riche de talents"

"Pas besoin de dramatiser inutilement le départ d'une ou de quelques stars", a-t-il poursuivi. "La Russie est riche de talents." Depuis le début de l'offensive en Ukraine, le 24 février, de nombreuses personnalités du show business russe sont soupçonnées d'avoir quitté le pays.

Certaines ont confirmé et affirment que c'est temporaire, sans lien avec le conflit. Le 2 mars, l'influenceuse Ksenia Sobtchak, fille d'un ancien maire de Saint-Pétersbourg qui fut le mentor de Vladimir Poutine, a affirmé sur Telegram qu'elle était en vacances à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, elle ne cache pas son opposition au conflit.

D'autres, moins nombreux, disent ouvertement avoir quitté la Russie à cause de l'opération militaire. Le jeune réalisateur Kantemir Balagov, très remarqué à Cannes, a dit avoir choisi de partir. "En un instant, on nous a volé notre avenir", a-t-il écrit dans un message publié le 6 mars sur Instagram, puis supprimé.

La peur des représailles

Une célèbre actrice (Good Bye, Lenin!) et qui dirige une importante fondation d'aide aux enfants malades, Tchoulpan Khamatova, a, elle, affirmé dans une interview sur Youtube, le 20 mars, avoir peur de retourner en Russie, évoquant de possibles représailles après avoir signé une pétition contre le conflit.

"Je n'existe quasiment plus en tant qu'artiste russe, ni en tant que citoyen. Je n'envisage plus de payer des impôts en Russie, je suis parti et je ne reviendrai pas", a déclaré pour sa part, le 12 mars, sur Instagram, l'un des rappeurs les plus connus du pays, FACE. A l'inverse, des artistes ont pris le parti du Kremlin. Le 18 mars, plusieurs chanteurs renommés se sont produits au stade Loujniki, à Moscou, lors d'un méga-concert patriotique célébrant l'annexion de la Crimée et les forces armées russes.